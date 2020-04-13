Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM Епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал приходить в храм, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в видеообращении.

Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что власти выпишут предписание, согласно которому пасхальные богослужение нужно будет отмечать дистанционно. До этого губернатор региона Евгений Куйвашев, опираясь на слова патриарха Кирилла, заявил о предпочтительности молитвы дома, а не в храме. Тем не менее епископ не согласился с такой точкой зрения.

«Бояться смерти надо не в храме. Здесь, в храме, как раз победа над смертью», — сказал Мефодий.

Тем не менее епископ все равно призвал «соблюдать меры предосторожности» и «не искушать бога».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вербное воскресенье храмы региона были полны людей. Произошедшее вызвало критику общественников, на это обратил внимание губернатор, призвав соблюдать социальное дистанцирование.