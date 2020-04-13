Мадрид, , 17:08 — REGNUM Более 17 тыс. человек скончались от последствий коронавирусной инфекции в Испании, 13 апреля сообщает агентство Associated Press.

По информации испанских медицинских чиновников, за сутки число погибших от COVID-19 выросло на 517 человек, до 17 489 человек.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Испании выросло до 169 496. Фиксируется снижение числа смертей и заболевших.

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