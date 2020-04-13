Рига, , 17:05 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на два. Об этом 12 апреля пишет Tvnet. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 562 теста, общее количество обследованных превысило 28 776. В стране от COVID-19 скончались 7 человек.

Отмечается, что всего количество зараженных коронавирусом в стране достигло 653.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.