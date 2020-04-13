Кемерово, , 17:05 — REGNUM В Кузбассе, по данным на 17:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрированы ещё три пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что они изолированы, их состояние стабильное.

Таким образом, сейчас в в инфекционных больницах региона находятся 12 пациентов с коронавирусом.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 3522 человек. Большинство недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Читайте также: Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе