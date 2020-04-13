Скопье, , 17:04 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 13 апреля сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране выявлено 854 случая заражения.

12 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, погибли четыре человека. Всего жертвами заболевания стали 38 человек. 44 — излечились.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии зарегистрировано 68 новых случаев коронавируса