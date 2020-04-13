Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у Джорджа Стефанопулоса, бывшего советника 42-го президента США Билла Клинтона, передаёт 13 апреля ABC.

По словам Стефанопулоса, он предполагал, что может заболеть, поскольку у него жена была больна COVID-19, а он ухаживал за ней. У жены Стефанопулоса заболевание было выявлено полмесяца назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, друг американского президента Дональда Трампа бизнесмен Стэнли Чера умер 13 апреля после заражения коронавирусной инфекцией.

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