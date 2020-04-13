Нальчик, , 16:55 — REGNUM Власти Кабардино-Балкарии разрешили работу ряду предприятий, которые являются основными и системообразующими. Однако это не значит, что в регионе ослаблены ограничения, установленные указом главы региона о введении режима полной всеобщей самоизоляции. Об этом 12 апреля заявил глава субъекта Казбек Коков.

По его словам, возобновление работы ряда отраслей продиктовано необходимостью сохранить экономическую устойчивость и рабочие места, в том числе в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. При этом работа должна выполняться при «максимальном соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции».

«Нисколько не драматизируя ситуацию, еще раз настоятельно призываю всех вас к ответственному подходу, к соблюдению режима самоизоляции и социального дистанцирования. <…> В данной ситуации беспечность одного может стать причиной заражения сотен», — написал Коков на своей странице в Instagram.