Москва, 13 апреля 2020, 16:55 — REGNUM
Команда Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства и Mriya Resort & Spa собрала почти 700 различных онлайн-экскурсий по всей России и разместила их на единой платформе, посвященной путешествиям дома.
Все экскурсии на сайте распределены по девяти категориям. Самая масштабная — музеи. Здесь представлены более 220 объектов: всемирно-известные Эрмитаж и Третьяковская галерея, множество музеев-заповедников, таких как Кижи в Карелии, Воронцовский дворец в Крыму, Тульский государственный музей оружия и даже музей одного из футбольных клубов.
Отдельные разделы на сайте посвящены театрам, промышленному туризму, программам о путешествиях и онлайн-агрегаторам ресурсов виртуальных экскурсий.
Портал будет постоянно дополняться. Вместе создадим большую библиотеку виртуальных путешествий по нашей стране.