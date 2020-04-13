Москва, , 16:55 — REGNUM

Команда Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства и Mriya Resort & Spa собрала почти 700 различных онлайн-экскурсий по всей России и разместила их на единой платформе, посвященной путешествиям дома.

«Главная задача сайта — привлечь внимание к внутреннему туризму, рассказать об уникальных местах в России, показать, что отдых в России может быть разным и интересным. Именно поэтому на сайте есть экскурсии по национальным паркам, прогулки по музеям и видео для тех, кто любит экстремальный туризм, — рассказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта Mriya Resort&Spa Грант Бабасян, — Новый сайт — это формирование маршрутов будущего после пандемии. Развитие внутреннего туризма сразу после отмены самоизоляции позволит обеспечить работой сотни тысяч человек, занятых в индустрии гостеприимства страны».

Все экскурсии на сайте распределены по девяти категориям. Самая масштабная — музеи. Здесь представлены более 220 объектов: всемирно-известные Эрмитаж и Третьяковская галерея, множество музеев-заповедников, таких как Кижи в Карелии, Воронцовский дворец в Крыму, Тульский государственный музей оружия и даже музей одного из футбольных клубов.

Отдельные разделы на сайте посвящены театрам, промышленному туризму, программам о путешествиях и онлайн-агрегаторам ресурсов виртуальных экскурсий.

Портал будет постоянно дополняться. Вместе создадим большую библиотеку виртуальных путешествий по нашей стране.