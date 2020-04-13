Москва, , 16:53 — REGNUM Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом обратился в правоохранительные органы в связи с попытками злоумышленников атаковать сайт для выдачи цифровых пропусков. Об этом сообщается 13 апреля в Telegram-канале оперштаба.

«Группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов. Информация об этом направлена в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

По информации оперштаба, публикация с призывом «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков жителям Москвы появилась на портале JoyReactor.

Напомним, с 15 апреля жителям Москвы и Московской области потребуется оформлять специальные пропуска для передвижения по региону на личном и общественном транспорте. Ранее в оперативном штабе столицы сообщили, что на утро сегодняшнего дня от граждан поступило уже более 700 тысяч заявок на оформление пропуска.

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