Москва, 13 апреля 2020, 16:51 — REGNUM В понедельник, 13 апреля, в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ официально стартовал образовательный проект Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Полный вперед!».
Проект состоит из цикла экспертных видеоконференций и вебинаров продолжительностью до 30 минут, который направлен на помощь всем, кто оказался на самоизоляции из-за Covid-2019.
15 апреля экспертом онлайн вебинара программы «Полный вперед» станет генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация на программу уже открыта.
Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина обратилась к участникам вебинара: «Мы с вами сегодня даем старт нашему проекту. География его очень широкая — от Хабаровска до Москвы. Проект реализуем в рамках акции взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ», которая объединила всех неравнодушных людей в нашей стране. Своими навыками в образовании и запускаемым проектом мы поддерживаем акцию».
Первым спикером онлайн-трансляции стал капитан барка «Крузенштерн» Михаил Новиков. Он прошел на борту «Крузенштерна» путь от матроса до капитана-наставника, участвовал в двух кругосветных плаваниях и Международной Трансатлантической экспедиции. Капитан поделился с участниками вебинара опытом принятия решений, от которых зависит жизнь: как управлять своим «кораблем», когда за бортом штормит; как принимаются судьбоносные решения в моменте и в условиях неопределенности; какой инструмент у капитана самый полезный в море и на суше.
Записи вебинаров будут постоянно доступны на портале «Россия — страна возможностей» всем авторизованным пользователям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. вперед