Иваново, , 16:49 — REGNUM В Ивановской области не фиксируют роста заболеваемости пневмонией, в сутки выявляется от 17 до 25 случаев. Об этом на брифинге 13 апреля сообщил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

«Напомню, что настороженно мы относимся к больным с пневмонией, у всех берем тесты на коронавирус, выполнено более 760 исследований. За последние сутки выявлен еще один пациент с пневмонией, который инфицирован COVID-19. Всего можно говорить о том, что у нас трое пациентов, обратившихся с пневмонией, с положительными тестами на короновирус. Могу отметить, что роста количества пневмоний не наблюдается, в сутки выявляется от 17 до 25 случаев», — цитирует Фокина пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. В региональном департаменте здравоохранения констатируют рост тяжёлых случаев течения COVID-19.