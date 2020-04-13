Севастополь, , 16:51 — REGNUM С 14 апреля в Севастополе начнётся выдача электронных пропусков, которые дают право на передвижение по городу. Об этом 13 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«С завтрашнего дня будет новая система пропусков, мы ее на заседании штаба обсудим, — в электронной форме», — отметил Развожаев.

По его словам, ранее выданные бумажные пропуска не утратят своего действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительницу Севастополя госпитализировали в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией.

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