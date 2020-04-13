Курск, , 16:49 — REGNUM В Курске женщина, у которой было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, родила ребёнка, сообщил портал «Друг для друга» со ссылкой на заместителя губернатора Ирину Хмелевскую.

Роды прошли своевременно и без осложнений, ребёнок родился здоровым. Мать и новорождённый будут находиться в изоляции, пока тесты пациентки на коронавирус не покажут отрицательный результат.

Диагноз жительнице Курской области был поставлен за несколько дней до родов.

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