Тбилиси, , 16:47 — REGNUM

В Грузии пытаются устранить дефицит препарата «Плаквенил», который население в массовом порядке скупило в аптеках после того, как было заявлено о применении этого препарата для лечения коронавируса.

Многие страдающие хроническими системными заболеваниями пациенты, которые регулярно принимают этот препарат, с сожалением констатировали, что купить его в последний период не могут из-за отсутствия во всех аптечных сетях.

На вопрос о мерах по устранению дефицита плаквенила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что минздрав уже закупил и завез более 1000 коробок этого препарата и раздает его по соответствующим учреждениям для применения по прямому назначению.

«Мы ожидаем еще примерно 3000 упаковок этого препарата, которые будут пущены в розничную продажу», — сообщила Тикарадзе.

О том, что в Грузии успешно применяется плаквенил для лечения коронавируса, ранее сообщил руководитель Национального центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе. После возникновения в аптеках дефицита он же пояснил, что самовольно принимать этот препарат для профилактики коронавируса нельзя и что он применяется только по назначению и под контролем врача.