Нижний Новгород, , 16:46 — REGNUM Телеверсии тренировок для людей старшего поколения «Ни дня без спорта» будут выходить два раза в неделю в эфире местной телекомпании «ННТВ», — сообщает пресс-служба правительства региона.

30 марта 2020 года проект «Ни дня без спорта» стартовал в интернете. Нижегородцам были предложены бесплатные онлайн-тренировки. Фитнес-инструкторы и спортивные тренеры региона подготовили комплексы упражнений для занятий дома. Причиной запуска «стал временный запрет на проведение спортивных массовых мероприятий, деятельности государственных и муниципальных спортивных учреждений, а также временное закрытие бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры региона», — отмечает пресс-служба.

Теперь, после серии звонков от жителей региона старшего возраста, тренировки стали доступны и для зрителей местного ТВ по вторникам и четвергам в 9.20. Также упражнения доступны в сообществе регионального минспорта в соцсети «ВКонтакте».