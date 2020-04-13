Белгород, , 16:53 — REGNUM 42 человека оказались в очаге заражения коронавирусом в Вейделевском районе Белгородской области, сообщили 13 апреля на брифинге представители регионального управления Роспотребнадзора. Это те граждане, кто контактировал с первой заболевшей в муниципалитете.

Пациентка была госпитализирована в Вейделевскую районную больницу с диагнозом «пневмония». Затем у неё подтвердился тест на коронавирус, и женщину перевели в профильное специализированное отделение в Старый Оскол. В число контактировавших с ней входят члены её семьи, коллеги и пациенты той больницы, куда она поступила. В общей сложности 42 человека, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что установлены все контакты заражённой женщины, сообщает информационное агентство «Бел.ру».

По данным на 13 апреля в регионе зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом, госпитализированы с подозрением 15 граждан.