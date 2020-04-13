Москва, , 16:43 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у 18 священнослужителей и монашествующих Московской епархии, ещё у 21 имеются симптомы, но диагноз пока не подтверждён. Об этом сообщается 13 апреля в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Как уточняется, диагноз подтвердился у священников храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храма преподобного Симеона Столпника за Яузой, храм святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке, храма Вознесения Господня на Гороховом Поле, храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово, храма Живоначальной Троицы в Свиблово, храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево и Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

Также диагноз подтвердился у монахов Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря, Донского ставропигиального мужского монастыря и Марфо-Мариинской обители милосердия.

Помимо этого, симптомы заражения коронавирусной инфекцией без подтверждённого диагноза имеются у клириков храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово, храма Преображения Господня в Богородском, храма Живоначальной Троицы (Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры), храма святых равноапостольных Константина и Елены в Митино, храма святых Девяти Мучеников Кизических и храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове.

В рабочей группе при патриархе призвали прихожан указанных храмов и монастырей «быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться».