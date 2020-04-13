Москва, , 16:43 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от американской корпорации Google объяснить блокировку на принадлежащем ей видеохостинге YouTube обращения президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре сообщили, что направили в компанию Google запрос с требованием объяснить причину удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Подчеркивается. что действия видеохостинга нарушают часть 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации о запрете в России цензуры.

Также в Роскомнадзоре отметили, что в последнее время участились случаи блокировки на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе, заявлений официальных лиц Российской Федерации, которые касаются оперативного информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом, а также тех мерах, которые власти предпринимают для противодействия распространению инфекции.

Все пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-ресурсов, которые работают на территории России, должны в полной мере соотвествовать нормам и требованиям законодательства Российской Федерации и никакой цензуры быть не должно в принципе, подчеркнули в Роскомнадзоре.