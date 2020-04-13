Тирана, , 17:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Албании 13 апреля сообщило о том, что за последние сутки в стране было выявлен 21 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего на территории страны было выявлено 467 случаев заражения. 23 жителя Албании умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 232 сумели справиться с заболеванием.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, двое среди новых пациентов — дети.

К настоящему моменту обследование на коронавирус проводилось в Албании 4070 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти половина граждан Албании, у которых был выявлен коронавирус, здоровы