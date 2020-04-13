Казань, , 16:54 — REGNUM Международный аэропорт «Казань» 16 апреля примет самолет из Таиланда, на борту которого будут более 150 жителей Татарии.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по РТ проведут необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Всех вернувшихся из Бангкока граждан поместят на двухнедельный карантин, выдав им соответствующее постановление. За ними установят регулярное медицинское наблюдение, рассказала руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней из Бангкока в Россию оправятся три рейса, которые доставят граждан РФ на родину. 16 апреля в 14:15 (10:15 мск), граждан РФ в Россию доставит самолёт «Уральских авиалиний», который проследуют по маршруту Бангкок — Казань — Уфа.