Владимир, , 16:40 — REGNUM Во Владимирской области 13 по 20 апреля запрещено проведение массовых религиозных обрядов и церемоний. Дополнительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией введены предписанием главного государственного санитарного врача региона Татьяны Даниловой.

Посещение гражданами религиозных учреждений на этот срок временно приостановят. Срок может быть продлён, если на территории области будет складываться неблагополучная эпидемическая ситуация.

Ранее митрополит Владимирский и Суздальский Тихон призвал православных воздержаться от посещения храмов и смотреть пасхальное богослужение дома по телевизору.

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