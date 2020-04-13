Тбилиси, , 16:39 — REGNUM В административном центре региона Самегрело-Земо Сванети заработал аграрный рынок, который был закрыт неделю назад в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Причиной этих мер стало подтверждение в регионе случаев заражения населения опасным вирусом.

Позднее рынки закрылись и в других регионах Грузии, а также в Тбилиси. По информации администрации Самегрело-Земо Сванети, решение о частичном открытии аграрного рынка было принято 12 апреля, после того, как здесь были проведены необходимые дезинфекционные работы и введены новые правила реализации продукции.

На данный момент в здании рынка функционируют только продовольственные магазины и секция овощей и фруктов. Параллельно изучается ситуация в остальных торговых точках в здании рынка, и если они удовлетворят всем предъявляемым к таким объектам требованиям, администрация даст разрешение на их открытие.

«В здании рынка регулярно проводятся дезинфекционные работы. На территории рынка ведется мониторинг со стороны представителей Национального агентства продовольствия и Службы надзора мэрии», — заявляют в администрации и подчеркивают, что в случае нарушения установленных требований рынок опять может быть закрыт.