Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Любой пациент, попавший в лечебное учреждение Ростовской области, является потенциальным носителем коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская.

По словам чиновницы, в настоящее время высока вероятность заноса инфекции в любое учреждение, в том числе и лечебное. Именно поэтому донской минздрав настаивал на запрет плановой госпитализации, так как большое скопление людей может привести к заносу. Никто не гарантирует, что пациент, поступивший по экстренной госпитализации (инсульт, инфаркт, ДТП), не заражён коронавирусом.

«И мы сегодня можем рассматривать любого пациента как условно заражённого, потому что не понимаем, где с этим вирусом столкнемся», — отметила Быковская.

ИА REGNUM напоминает, что глава донского минздрава ранее указала на то, что часть жителей Ростовской области пренебрегает режимом самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

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