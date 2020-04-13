Иваново, , 16:37 — REGNUM В Ивановской области фиксируют увеличение числа тяжёлых случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом 13 апреля на брифинге сказал глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

«Хочу отметить, что нарастание тяжести заболевания происходит с каждым днем. И если вначале это были формы средней степени тяжести, которые мы лечили без применения реанимационных мероприятий, то теперь есть случаи тяжелее. По всем реанимационным случаям мы консультируемся с Москвой, где создан специальный центр. Мировая статистика говорит о том, что болезнь «молодеет», в том числе тяжёлые формы. Многое зависит не столько от возраста, сколько от наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний. Наш прогноз, к сожалению, оправдывается: мы видим резкий рост количества заболевших. Поэтому поберегите себя. Лучше посидеть дома», — цитирует Фокина пресс-служба облправительства.

По данным на 13 апреля в Ивановской области зарегистрированы 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки подтверждены диагнозы 6 пациентов. По данным, которые привёл Фокин, госпитализированы 138 человек, шесть пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, четыре человека — на ИВЛ, еще двум требуется кислородная поддержка.