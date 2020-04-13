Москва, , 16:35 — REGNUM Динамика эпидемии нового типа коронавируса в России зависит от соблюдения ограничительных мер, включая социальную дистанцию. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

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Она подчеркнула, что чем лучше будут выявляться случаи заболевания, изоляция заразившихся, проводиться отслеживание и тестирование контактировавших с заболевшими и их изоляция на 15 дней, тем быстрее можно будет увидеть снижение числа таких случаев.

«Важно подчеркнуть, что динамика эпидемии может зависеть от массовых, решительных мер, — уточнила РИА Новости Вуйнович. — Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдёт в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет».

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Вуйнович отметила необходимость соблюдения введённых властями ограничительных мер, только в этом случае они будут приносить результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе совещания по ситуации с распространением пандемии в России президент РФ Владимир Путина заявил, что в России пока не получается действовать на упреждение. По словам главы государства, эпидемия коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию — увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни.

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