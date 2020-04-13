Лондон, 13 апреля 2020, 16:34 — REGNUM Министр финансов Великобритании Риши Сунак обнародовал прогноз по потерям для экономики королевства от эпидемии коронавируса, 13 апреля сообщает агентство Reuters.
Глава британского казначейства сообщил, что экономика Соединенного Королевства в текущем квартале может сократиться на 30%.
В настоящий момент Великобритания близка к пику эпидемии COVID-19. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране — около 85 тыс., число погибших от эпидемии превысило 10 тыс.
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