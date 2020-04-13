Санта-Моника, США, , 16:33 — REGNUM Следующим нововведением в игре Call of Duty Mobile станет появление популярной карты Rust. Об этом 13 апреля сообщает «Игромания».

Издание отмечает, что карта может появиться в игре одновременно со стартом шестого сезона — 1 мая 2020 года. Как будет выглядеть локация в мобильной части франшизы пока неизвестно.

Напомним, Call of Duty Mobile — это соревновательный шутер для мобильных устройств, выпущенный компанией Activision в 2019 году. Игра была тепло встречена фанатами франшизы.

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