Чебоксары, , 16:29 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса перепрофилировали Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. Оказание плановой помощи ветеранам здесь приостановлено до особого распоряжения, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.

В Чебоксарах госпиталь для ветеранов войн перепрофилируется для госпитализации пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом и установленным заболеванием COVID-19 в сочетании с экстренной хирургической, терапевтической и гинекологической патологией. До особого распоряжения здесь отменены плановые консультации, обследования и госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 12 апреля подтверждено ещё 15 случаев заражения коронавирусом — всего с начала наблюдений выявлено 65 случаев заражения новой инфекцией. Из них два человека выздоровели и выписаны домой.

Ранее власти Чувашии разработали «план развёртывания коек для разных групп населения». В числе первых был перепрофилирован акушерский стационар № 3 первой городской клинической больницы, который представляет собой отдельно стоящее здание со своей инфраструктурой. При необходимости сюда будут дополнительно доставлены аппараты искусственной вентиляции лёгких.

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