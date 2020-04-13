Кишинёв, , 16:29 — REGNUM В конце апреля власти Молдавии планируют отменить ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Как заявил президент Молдавии Игорь Додон, это будет возможно, если нынешняя динамика роста зараженных сохранится, передает ИА REGNUM.

Додон сообщил, что за последний период ежедневный рост числа зараженных составляет около 9,4%, и это даже лучше оптимистичного сценарий, который власти прорабатывали вместе с Всемирной организацией здравоохранения.

Президент добавил, что если так будет и дальше, то власти смогут отменить ряд ограничений для некоторых видов бизнеса. При этом он подчеркнул, что сейчас важно продолжать соблюдать все карантинные меры, чтобы удержать этот уровень.

По данным на 13 апреля в Молдавии зафиксированы 1662 случая заражения коронавирусом. 35 человек умерли, а 107 полностью вылечились.

В стране действует режим чрезвычайной ситуации, который введён на срок до 15 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии число погибших от последствий заболевания COVID-19 достигло 32