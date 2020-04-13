Ниш, Сербия, , 16:27 — REGNUM Директор дома престарелых в городе Ниш (Сербия) задержан из-за заражения 139 человек, сообщили 13 апреля в сербском МВД.

В этом доме престарелых коронавирусной инфекцией оказались заражены четыре сотрудника и 135 постояльцев. В их заражении обвиняется директор заведения, который не принял должных мер по предупреждению распространения коронавируса.

Возбуждено дело о «тяжком преступлении против здоровья людей в связи с перенесением заразного заболевания».

Напомним, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 2684, количество летальных исходов — 80. В Сербии действует комендантский час.

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