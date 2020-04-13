Тбилиси, , 16:27 — REGNUM Источник инфицирования коронавирусом врача Тбилисского медицинского центра не известен, но мы проводим исследование, заявила журналистам министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, все люди, которые находились в контакте с инфицированным, помещены в зону карантина. У определенной части контактов зараженного врача отмечались характерные для коронавируса симптомы, но тестирование на коронавирус дало у них отрицательный результат. Все контакты взяты под наблюдение, а эпидемиологи интенсивно работают над тем, чтобы установить источник инфицирования врача, сообщила министр.

12 апреля диагноз коронавируса был подтвержден у одного из сотрудников Тбилисского медицинского центра. Это второй случай заражения врача в Грузии. Первый был зафиксирован в Сачхерском медицинском центре. Тбилисский медицинский центр закрыт на карантин, в нем остаются лишь тяжелобольные пациенты и медперсонал, который обеспечивает их лечение и уход. Остальных либо направили в другие клиники, либо перевели в зоны карантина.

На 13 апреля в Грузии выявили 266 случаев заражения коронавирусом, 67 выздоровевших и 3 погибших.