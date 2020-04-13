Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Власти Ленинградской области не планируют переносить завершение учебного года на более поздний срок, а также отнимать у школьников из-за этого дни летних каникул. Об этом 13 апреля заявил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школьники Ленобласти продолжают получать знания в дистанционной форме, на сегодняшний день в регионе таким образом учатся 167 тысяч человек. Образовательный процесс дистанционного формата проходит на платформах, которые уже стали для региона традиционными, они работают исправно, чего нельзя сказать про федеральные платформы.

«На федеральных платформах с этим есть некоторые трудности, поскольку ими пользуется вся Россия, они подвисают, поэтому мы рекомендуем нашим коллегам, учителям, образовательным организациям, работать на тех платформах, которые мы предлагаем, они более устойчивы. Также предлагаем совмещать формат онлайн и офлайн», — сказал Тарасов.

Кроме того, чиновник отметил, что в регионе завершается процесс оснащения детей из неблагополучных семей, многодетных семей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации необходимым для дистанционного обучения оборудованием.

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«У нас нет никаких оснований сейчас говорить о том, что мы будем как-то сворачивать учебный год и преждевременно завершать нашу работу. Мы не хотим переносить обучение на следующий год, переносить обучение на летний период. Мы очень надеемся, что летом дети смогут полноценно отдохнуть, и мы завершим этот учебный год вовремя, в установленные сроки», — объяснил Тарасов.

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