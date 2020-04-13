Лос-Анджелес, США, , 16:26 — REGNUM Авторы Apex Legends объяснили, почему в игру не вводят постоянный режим для «одиночек». По словам разработчиков, это нововведение может негативно повлиять на весь игровой процесс, сообщает портал ComicBook 13 апреля.

Разработчики отметили, что ранний опыт введения одиночного режима в игру был негативным. По их словам, он отпугивает новых игроков и делает многих персонажей бесполезными, так как они изначально создаются для командной игры.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский соревновательный шутер в поджанре «королевская битва». Игра является спин-оффом франшизы Titanfall.

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