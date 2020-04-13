Тбилиси, , 16:24 — REGNUM На этом этапе необходимости тестировать на коронавирус всех больных пневмонией пациентов нет, считает министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, министерство вместе с Национальным центром по контролю заболеваний в ежедневном режиме следит за статистикой пневмонии и особого роста заболеваемости в этом направлении не отмечает.

«Мы применяем различные методологии наблюдения и на основании их результатов принимаем решение, какое тестирование будем проводить в будущем. На этом этапе значительного роста заболеваемости пневмонией в Грузии не отмечается, и необходимости в агрессивном тестировании сейчас нет. Но определенные ограничения, ужесточение надзора и мониторинга планируются, и после этого мы решим, каким методом продолжим тестирование в отношении коронавируса», — заявила Тикарадзе на брифинге 13 апреля.

На 13 апреля в Грузии фиксируется 266 случаев, 67 выздоровевших и 3 погибших.