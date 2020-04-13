Севастополь, 13 апреля 2020, 16:33 — REGNUM У жительницы Севастополя подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом 13 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, в обсервацию направлено 20 медицинских работников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе перевели в режим обсервации городскую больницу №3 имени Даши Севастопольской из-за того, что у одного из её пациентов предварительно выявили коронавирус.
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