Севастополь, , 16:33 — REGNUM У жительницы Севастополя подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом 13 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«У нас ещё один подтверждённый случай. Это женщина, которая у нас была доставлена в четвёртую больницу на Северной стороне. Там находятся отделения, которые были определены как места госпитализации больных ОРВИ. Сейчас они переведены в инфекционную больницу», — отметил чиновник.

По его словам, в обсервацию направлено 20 медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе перевели в режим обсервации городскую больницу №3 имени Даши Севастопольской из-за того, что у одного из её пациентов предварительно выявили коронавирус.

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