Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Министерство беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии в 5 раз, с 500 000 до 100 000 штук уменьшило заказ на пошив марлевых повязок-масок местного производства, которыми снабжает аптечные сети в течение последнего периода с целью превенции распространения коронавируса среди населения.

Эту информацию 13 апреля официально подтвердила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе и пояснила, что минздрав заказал медицинские маски для медперсонала у альтернативного поставщика, поэтому необходимость в большом заказе на маски местного производства отпала.

«Заказ (на пошив марлевых масок местного производства) был сделан в марте, когда альтернативных поставщиков у нас не было. Но мы постоянно расширяем как список поставщиков, так и заказы. После того, как мы выбрали поставщика масок, необходимых для медперсонала, мы уточнили и эту закупку. Изменения в заказ мы внесли 4 апреля, а опубликованы они были 8 апреля», — пояснила Тикарадзе.

Отметим, что ранее все представители правительства Грузии на брифингах в буквальном смысле слова «рекламировали» марлевые повязки местного производства, то есть приходили на брифинг в повязке и демонстрировали ее положительные стороны. Они утверждали, что маска из марли в несколько слоев надежно защитит население и пригодна для «потребительских целей» и многократного использования в случае «деликатной стирки». По их же словам, эти маски пригодны и для медперсонала, но в случае однократного применения.

На 13 апреля в Грузии фиксируется 266 случаев заражения коронавирусом, 67 выздоровевших и 3 погибших.