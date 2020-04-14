14 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Елена Хованская, , 13:00 — REGNUM Горная горилла относится к одному из двух подвидов восточных горилл, всё ещё находящихся под угрозой исчезновения. Для сравнения, численность популяции горных приматов составляет чуть более 1000 особей, в отличие от восточной равнинной гориллы, численность особей которой насчитывает более 5000. На данный момент в мире известны только две немногочисленные популяции горных приматов: в Центральной Африке, среда обитания которых ограничена склонами Восточно-Африканской рифтовой долины Уганды, Руанды и Демократической Республики Конго. Привычные условия обитания горных горилл — склоны потухших вулканов в горах Вирунга, а также тропические джунгли леса Бвинди, на высоте от 2000−4000 метров над уровнем моря.

Горные гориллы являются самыми крупными приматами, после своих восточных равнинных родственников Елена Хованская © ИА REGNUM

Один из вулканов горной цепи Вирунга. Руанда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Дети, проживающие в регионе леса Бвинди. Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM Международные общественные проекты, волонтерская деятельность, ветеринарная работа, а также внутренний туризм оказывают положительное влияние на сохранение подвида. Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Горные гориллы живут только в двух областях африканского континента: в регионе Бвинди, и в пограничном треугольнике Уганды, Руанды, Демократической Республики Конго вокруг вулканов Вирунга Елена Хованская © ИА REGNUM

В какой-то степени горные гориллы обязаны своим выживанием американскому зоологу Дайан Фосси (Dian Fossey), посвятившей почти 20 лет жизни исследованию поведения обезьян. Первоначальной целью американки было выяснить, сколько горных горилл все еще существует в природе. В результате регулярного общения с приматами Дайан удалось завоевать их доверие. Обезьяны безбоязненно впускали зоолога в свои группы, допуская к общению даже с новорожденными детёнышами. Горные гориллы в горах Вирунга между Руандой и Демократической Республикой Конго стали ее семьей. Занимаясь изучением данной популяции, Дайан Фосси боролась против браконьеров и за сохранение руандийского национального парка, пытаясь убедить мировую общественность в необходимости защиты горных горилл. 27 декабря 1985 года Дайан Фосси была найдена мёртвой в своей хижине в исследовательском центре Карисоке. Преступление по сей день остаётся нераскрытым.

Рейнджер в ожидании туристов, чтобы сопровождать их по территории леса Бвинди в одну из родовых групп горных горилл. Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Благодаря длинному и густому меху приматы прекрасно адаптируются к более прохладным температурам горных вершин Елена Хованская © ИА REGNUM Местные жители лесного региона Бвинди за совместной работой. Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Горилла-треки в Уганде – один из самых значимых источников доходов страны в области туризма. Деревня Бухома, Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Африканские ветеринары формируют команды в трех странах, и оказывают неотложную помощь тяжело раненным и больным гориллам, а также гориллам, спасенным от браконьеров Елена Хованская © ИА REGNUM На территории национального парка леса Бвинди существует реабилитационный центр, который помогает больным приматам, а также занимается исследованиями и подсчётом горных горилл. Анализ ДНК из образцов фекалий позволяет производить подсчёт популяции подвида в данном регионе. Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Горные гориллы проводят около 12 часов в день за употреблением пищи и имеют обширную пищеварительную систему. Несмотря на то, что листья являются основным компонентом их ежедневного рациона, приматы отдают предпочтение бамбуку, цветам и фруктам. Из растений любят чертополох, крапиву и дикий сельдерей, перед употреблением скатывая их в шарики небольшого размера, так, чтобы шипы не кололись при пережевывании. Орехи являются скорее дополнением к стандартному меню. Горные гориллы практически вегетарианцы. Исключением являются лишь насекомые, составляющие незначительную часть обезьяньего рациона.

Огромные приматы преимущественно вегетарианцы. Основу их рациона составляют плоды и растения. В редких случаях употребляют в пищу насекомых Елена Хованская © ИА REGNUM

Наземный образ жизни не лишает горилл умения неплохо лазать по деревьям Елена Хованская © ИА REGNUM

Гориллы, как и человек, имеют 32 зуба, а также по 10 пальцев на передних и задних конечностях Елена Хованская © ИА REGNUM

Самец горной гориллы при весе до 200 килограммов может достигать до 1,75 метра высоты в положении стоя. Мужские особи в два раза тяжелее женских. Примерно к 12 годам черный мех в районе спины начинает приобретать серебристую окраску, это характерная особенность более зрелых и старых самцов. Cамка горной гориллы значительно уступает в размерах самцу, достигая в высоту 1,5 метра, при весе около 100 килограммов. На протяжении жизни она может произвести на свет от четырех до шести детёнышей с интервалом 3−6 лет. Период вынашивания у горных горилл длится около 257 дней, после чего самка рожает одного малыша — близнецы встречаются крайне редко.

Из-за массы тела, достигающей у самцов до 200 кг, горные гориллы проводят большую часть времени на поверхности земли, передвигаясь на четырёх конечностях Елена Хованская © ИА REGNUM

Горные гориллы активны в течение дня и строят гнездо из листьев и ветвей ночью. Этот процесс занимает не более 10 минут, обычно гнездо используется только один раз Елена Хованская © ИА REGNUM

В возрасте 6 месяцев детёныши горилл способны передвигаться самостоятельно, к 18 месяцам совершать короткие прогулки Елена Хованская © ИА REGNUM

Детеныш находится в полной зависимости от своей матери, которая обеспечивает ему эмоциональную и физическую поддержку на протяжении 3−4 лет вскармливания, и остаётся с ней до появления следующего потомства. Горные гориллы не имеют фиксированного брачного периода, размножение может происходить круглый год, нередко лишь через несколько лет после достижения половой зрелости. Как правило, молодые самки и самцы покидают свою группу в поиске партнёров и дальнейшего размножения.

Исследуя свежие следы и гнезда горных горилл в густом тропическом лесу, можно определить маршрут и характер передвижения Елена Хованская © ИА REGNUM

Склоны потухших вулканов в горах Вирунга. Руанда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Горные гориллы живут общинами, образуя закрытые стаи, которые, как правило, состоят из взрослого самца с серебристым окрасом спины, нескольких самок и малолетнего потомства. Иногда встречаются группы с несколькими самцами, один из которых играет доминирующую роль. Родовые общины горных горилл могут насчитывать до 30 особей. Самая многочисленная группа, согласно исследованиям учёных, состояла из 48 членов одной популяции. Члены одной семейной группы не приветствуют контакт с особями другой. Поиск еды на одной и той же территории происходит в разное время, дабы избежать нежелательных встреч. Миграция горных горилл зависит от ряда факторов. Скорость передвижения, как и пройденное дневное расстояние, зависит от величины группы, наличия пищи и погодных условий.

Группы горилл, проживающих в низинах, мигрируют меньше, чем группы из более высоких регионов из-за доступности сбора фруктов Елена Хованская © ИА REGNUM

Гориллы относятся к числу одних из самых близких (после Шимпанзе) родственников человека. Их ДНК на 98% совпадает с ДНК человека Елена Хованская © ИА REGNUM

Деревня Бухома находится на территории национального парка Бвинди. Отсюда начинаются большинство Горилла-треков в Уганде Елена Хованская © ИА REGNUM Местный житель региона леса Бвинди на самодельном транспортном средстве. Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Несмотря на то, что численность особей горных горилл за последние 10 лет увеличилась почти на 20%, популяция всё ещё находится под угрозой исчезновения. Приматы обитают в районе трёх государств с очень высоким процентом населения. По сей день в данных регионах продолжается незаконный выпас скота и вырубка леса для лесозаготовок и сельскохозяйственных угодий, в результате которой происходит разрушение естественной среды обитания обезьян. Гориллы подвержены заражению вирусами, переносчиками которых могут стать люди или животные. Перенятые заболевания могут привести приматов к летальному исходу. Огромное влияние на исчезновения подвида оказывает политическая нестабильность в районе вулкана Вирунга (Восточное Конго), обусловленная постоянными гражданскими войнами, а также возрождение браконьерства.

Мужчины в ожидании туристов, чтобы сопровождать их в тропические джунгли леса Бвинди, часть национального парка, где обитают горные гориллы. Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Жители деревни Бухомы продают изображения горных горилл туристическим группам. Уганда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Местный житель вырезает фигурку горной гориллы. Район вулканов Вирунга, Руанда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Ладони и подушечки пальцев передних и задних конечностей у горных горилл схожи с человеческими, продолжительность жизни может достигать 50 лет Елена Хованская © ИА REGNUM

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