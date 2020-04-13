Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM В Петербурге органы СКР проводят доследственную проверку по факту незаконной работы фитнес-центра, принадлежащего ООО «Стронг», в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, когда работа таких заведений в Петербурге уже была запрещена.

«31 марта 2020 года руководством указанной коммерческой структуры, вопреки правилам режима самоизоляции, были оказаны физкультурно-спортивные услуги населению, не отвечающие требованиям безопасности», — сообщили 13 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении дела.

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу предупредили лиц, оказывающих услуги потребителям, в том числе в сфере общественного питания, физкультуры и спорта, о необходимости соблюдения установленных запретов и правил и соблюдения режима самоизоляции.

Если будут выявлены нарушения, такие лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в последние дни закрыли фитнес-клуб, караоке-бар, цветочный магазин, пышечную, магазин экипировки и другие заведения, которым запрещено работать в условиях угрозы коронавируса.

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