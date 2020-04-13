Саранск, , 16:16 — REGNUM Мужчина, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом, скончался в Мордовии. Об этом заявил замглавы минздрава республики Сергей Саушев.

Мужчине было 63 года.

«Пациент имел богатую сопутствующую патологию: сахарный диабет, гипертоническую болезнь, избыточную массу тела», — уточнил замминистра и добавил, что такие сопутствующие заболевания безусловно отягощают течение не только COVID-19, но любого вирусного заболевания. Поступил мужчина на лечение с внебольничной пневмонией.

Минздрав Мордовии приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 13 апреля, подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике с начала наблюдений выявили 58 случаев заражения коронавирусом.

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