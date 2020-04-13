Астрахань, , 16:14 — REGNUM В Астраханской области к работе с новыми тестовыми системами «Генериум» приступили четыре медицинских учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

Тест начали применять в Центре гигиены и эпидемиологии по Астраханской области, областной инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничоги, областном центре профилактики и борьбы со СПИД, Астраханской клинической больнице «ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России».

За одни сутки работы произведённых во Владимирской области тестов было выявлено 12 новых случаев условно подтверждённой коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 30 подтверждённых и 36 условно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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