Ульяновск, , 16:14 — REGNUM В Ульяновской области ужесточены требования по соблюдению санитарных норм в связи с пандемией коронавируса. В регионе вводится «обязательное ношение масок в общественном транспорте, при посещении объектов торговли и оказания услуг». Об этом заявил губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

В Ульяновской области ужесточены требования по соблюдению санитарных норм для бизнеса в связи с пандемией коронавируса. В частности, объекты торговли должны иметь при входе дезинфицирующие коврики, обеспечивать обязательное обеззараживание рук для посетителей. Также магазины обязали обеспечить социальную дистанцию (в 1,5 метра), поэтому в помещении можно находиться посетителям из расчета пять человек на 50 кв. метров. Кроме того, покупателям запрещается нахождение в магазине без маски.

Соответствующие изменения в указе губернатора вступили в силу сегодня, 13 апреля.

«Мы вводим обязательное ношение масок в общественном транспорте, при посещении объектов торговли и оказания услуг», — приводится заявление Сергея Морозова, который отмечает, что «пик заболеваемости не только не пройден, мы к нему даже не подступили».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны. За сутки, 12 апреля, официально установлено ещё 16 случаев инфицирования, в том числе девять человек — это работники больницы Карсунского района.

Ранее власти заявляли, что в Ульяновской области 11 апреля на склад региональной аптечной сети поступило 358 тыс. медицинских масок, из них 50 тыс. будут доставлены в медицинские учреждения, 308 тысяч — в аптеки для розничной торговли. Кроме того, на склад доставлено 1,2 тыс. защитных костюмов.

Отметим, что Ульяновской области начало дачно-садоводческого сезона будет перенесено. Предварительно сроки сместят с 15 апреля на 1 мая, но «окончательное решение» будет принято с учётом развития ситуации с коронавирусом.

Подробнее: В Ульяновской области перенесут начало дачного сезона