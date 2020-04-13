Стокгольм, , 17:02 — REGNUM В результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Швеция может пострадать от нехватки питьевой воды. С соответствующим предупреждением в ходе пресс-конференции выступили представители Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям (MSB). Об этом 13 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

В худшем случае развития ситуации вокруг коронавируса в Швеции, возможно, придется нормировать питьевую воду. Об этом предупредили представители MSB во время пресс-конференции, состоявшейся 13 апреля. Существует также риск нехватки работников в сельском хозяйстве, что может повлиять на поставки продовольствия в страну. Сообщается, что уже сегодня ощущается нехватка водителей как по причине болезни, так и продолжающихся увольнений. Оказались затронуты перевозки продовольственных товаров и медицинских препаратов.

«Существует риск нехватки химических веществ для обеспечения питьевой водой, что может иметь свои последствия для доступа людей к питьевой воде. Также существует риск задержек в поставках флокулянта, используемого для очистки воды», — заявила Мария Бергстранд, руководитель одного из подразделений MSB.