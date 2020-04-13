Москва, 13 апреля 2020, 16:13 — REGNUM
По всей стране идет перепрофилирование корпусов больниц под прием больных с коронавирусной инфекцией. Все работы выполняют коллективы медучреждений самостоятельно и в очень сжатые сроки. Вместе с тем, часть того, что делает медперсонал, вполне по силам волонтерам. В выходные в рамках акции #мывместе МолодежкаОНФ помогала в переоборудовании корпуса городской больницы им. Виноградова в Москве. Подобный опыт решили распространить на все регионы страны. Соответствующее обращение сделал заместитель главы Исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.
Планируется, что волонтерские группы «МолодежкиОНФ» будут созданы в регионах специально для оперативной помощи медикам в работах по переоборудованию корпусов больниц для коронавирусных пациентов или развертывании новых стационаров и больниц. Стать частью команды волонтеров может любой желающий. Достаточно написать в региональную группу «МолодежкаОНФ» в социальной сети ВКонтакте. На все выезды волонтеры в обязательно порядке обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Волонтеры штабов #мывместе продолжают оказывать всестороннюю помощь в период самоизоляции: доставляют продукты и лекарства тем, кому это необходимо, могут оплатить услуги ЖКХ или выгулять домашнего питомца.