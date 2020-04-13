Грозный, , 16:12 — REGNUM В Чечне от предупреждений местным жителям о недопущении нарушения режима полной самоизоляции перешли к решительным мерам. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что готов нарушить законы, только чтобы сохранить жизни населению республики.

«Я готов принять всю ответственность на себя, если нужно пойду под трибунал, нарушая все возможные законы, но я сделаю всё, чтобы остановить эту заразу», — приводит слова чеченского лидера ИА «Грозный-информ».

Он также подчеркнул, что заставит тех, кто говорит о преувеличении угрозы, сидеть дома, чтобы снизить количество пострадавших от коронавируса.

«Шутки закончились, и я не могу допустить того, чтобы пострадал мой народ. Относитесь к этому как хотите, я нарушу все законы, но не дам уничтожить свой народ», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне с сегодняшнего дня, 13 апреля, ужесточают режим самоизоляции — введен пропускной режим. Одна семья получит на семью всего один пропуск, в котором будут указаны дни и часы, когда можно будет выходить в магазин и в аптеку.