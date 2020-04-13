Мурманск, , 16:11 — REGNUM У скончавшейся от пневмонии жительницы Мурманской области подтвердилось заражение коронавирусом SARS-CoV2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Напомнимm 67-летняя женщина была госпитализирована в отделение пульмонологии областного медучреждения с подозрением на пневмонию. В больнице у неё был взят тест на коронавирус, который дал предварительно положительный результат уже после смерти.

Положительный результат анализа на коронавирус был подтвержден сегодня федеральной лабораторией — это первый подтверждённый случай смерти пациента с коронавирусом в Мурманской области. Отметим, что женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.

Всего на коронавирус SARS-CoV2в регионе протестировано 142 контактных лица, у всех получены отрицательные результаты, все они находятся на контроле врачей. В том числе 66 отрицательных проб получено у медперсонала, включая сотрудников скорой медицинской помощи и приемного отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске скончался первый пациент, у которого был выявлен новый коронавирус. Результаты теста пока находятся на проверке.