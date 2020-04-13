Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге провели спецобработку комплекса зданий Адмиралтейства, в котором находится главное командование Военно-морского флота РФ и другие военные структуры. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе Западного военного округа.

Адмиралтейство Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сводный отряд общевойсковой армии ЗВО в составе 20 военнослужащих в средствах индивидуальной защиты, специальных машин АРС-14 провёл обеззараживание Адмиралтейства», — заявили в ЗВО.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты провели спецобработку не только комплекса зданий Адмиралтейства, но и прилегающей к нему территории.

Ранее военнослужащие обработали дезинфицирующим раствором объекты нескольких военных учебных заведений в Санкт-Петербурге.