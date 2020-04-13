Москва, , 16:08 — REGNUM Уже на текущей неделе в Москве и Московской области может быть зафиксировано большее число пациентов, у которых подтверждён коронавирус. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Она добавила, что рост числа выявленных заболевших может быть отмечен и на следующей неделе. Голикова подвернула, что остальные регионы России отстают от столицы по заболеваемости на три — четыре недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на Москву и Подмосковье приходится 72,3% выявленных случаев заражения коронавирусом. На все остальные регионы приходится 27,7%.