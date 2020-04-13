Москва, , 16:08 — REGNUM Текущая неделя, 13−19 апреля, важная для перехода на плато заболеваемости коронавирусом в России. Об этом 13 апреля заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании по ситуации с инфекцией.

«Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области, как период, в который произойдет нарастание заболевания», — сказала Голикова. Она выразила надежду, что нарастание превратится в плато.

Голикова добавила, что остальные региона отстают на три-четыре недели по росту заболеваемости, поэтому время необходимо использовать для подготовки системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в России выявили 18 328 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2558 — за последние сутки. Выздоровели 1470 человек, скончались — 148.

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