Самара, , 16:11 — REGNUM 70% сотрудников системообразующих предприятий региона вышли на работу в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщил областной губернатор Дмитрий Азаров в обращении к жителям области, распространенном пресс-службой региона.

По его словам, в случае нарушений санитарно-эпидемиологических норм руководству и сотрудникам предприятий грозит штраф. Кроме этого, деятельность предприятия могут приостановить.

«Очень строго будем за этим следить», — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона также попросил жителей области, которые вышли на работу, в случае обнаружения таких нарушений на предприятиях сообщать о них в государственную инспекцию труда.

«И реакция будет незамедлительная», — заверил областной губернатор.

Дмитрий Азаров сообщил, что руководители организаций хорошо подготовились к дистанционной работе части своих сотрудников. Так, только 70% работников системообразующих предприятий вышли на работу. Остальные трудятся в дистанционном режиме.

В заключении губернатор Самарской области попросил жителем максимально бережно отнестись к своему здоровью и соблюдать режим самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: все меры против COVID-19 необходимо выстроить оптимально