Стокгольм, , 15:56 — REGNUM По состоянию на 13 апреля в Швеции число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции составляет почти 11 000 человек. При этом 919 человек скончались в результате коронавируса. Однако, согласно данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, такие низкие показатели заразившихся и умерших, связаны с «явной задержкой» из-за долгих пасхальных выходных в стране. Об этом 13 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Во время пресс-конференции представители Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили, что во всем мире число инфицированных коронавирусом приближается к двум миллионам. В общей сложности 113 500 человек скончались в результате заболевания COVID-19. В Европе число заразившихся составляет 787 000 человек при 74 700 умерших.

В самой Швеции на настоящий момент подтверждено 10 948 случаев заболевания COVID-19, из которых 859 были вынуждены получать реанимационную помощь медиков в палатах интенсивной терапия. 919 человек в результате заболевания скончались.

Последний показатель по числу умерших означает, что за сутки в Швеции умерло всего 20 человек тогда в течение предыдущих дней этот показатель был в несколько раз выше.

Представители Агентства общественного здравоохранения объяснили такое низкое число зафиксированных смертей временным лагом, причина которого заключается в том, что страна отмечала пасхальные праздники и пока что не все данные из шведских регионов поступили в Стокгольм.